〈中部〉身障就博會 企業祭46Ｋ以上職缺

2018-05-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中部身心障礙者就業博覽會今年有企業祭出月薪四十六Ｋ徵才，好薪情超吸睛，讓求職者躍躍欲試，也有人自知能力還不足，鼓起勇氣詢問需要條件，盼再研修提升能力，下次再來挑戰。

勞動力發展署中彰投分署廿三日在台中世貿舉辦專為身心障礙者打造的就業博覽會，今年有卅六家廠商開出六九○個職缺共襄盛舉，職缺數比去年增加近二百個，且職缺不侷限在清潔或按摩等服務業，參與徵才的廠商七成是製造業。

中彰投分署長陳瑞嘉指出，身障者不是僅能從事勞力密集或簡單的工作，也有不少身障者學有專精，開發高薪職缺，讓身障者找到適才適性的工作；另也盼藉此鼓勵身障者提升能力，以利找到更好的工作。

中彰投分署今年致力開發高薪職缺，盼具備專業專長的身障者能適才適用，獲企業響應，台灣美光記憶體公司就釋出四十六Ｋ的薪資徵求工程師等四十五個職缺；另上銀科技雖未到場，但也以現場服務台代收履歷的方式，釋出六十到七十七Ｋ的薪水徵技師，均備受矚目。

一名中度腦性麻痺青年說，參加身障就博會的企業應是認同且願意聘僱身障者，讓他至少有機會自我介紹。

還有身障者自知條件不符，仍鼓起勇氣到四十六Ｋ徵才的企業諮詢，民眾說，現在能力還不足，但盼向業者求教需要具備何種能力，會再去上職訓課加強能力後再挑戰高薪職缺。