〈中部〉「花博機艙」亮相 滿滿石虎商品

2018-05-24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府與華信航空公司繼二○一五年十二月合作推出花博「花現台中」彩繪機，昨再發表「花博機艙」，由知名設計師洪佳吟設計的各式機內用品或商品，都印有花博吉祥物石虎圖樣，十分可愛吸睛，該機昨首航香港，六月十四日將首航台中到東京成田機場，天天一班，以行銷十一月三日舉行的台中世界花博。

市府觀光旅遊局昨在台中國際機場舉辦「花現台中彩繪機—花博機艙」發表記者會，市長林佳龍、華航集團董事長何煖軒及市議員楊典忠、王立任等皆出席。

藉此將台中花博行銷全世界

林佳龍表示，「花現台中」彩繪機自啟航後，載客量已達卅二．三萬人次，昨再發表內部機艙設計，有可愛的石虎佈置在裡面，相信小朋友會很喜歡，並希望藉此將台中花博行銷全世界。

華航集團董事長何煖軒表示，華航去年一月在台中成立分公司，就是希望把台中做為重點發展地區，將與市府一起努力，強化台中觀光發展。

「花現台中」彩繪機花博機艙，邀請知名設計師洪佳吟設計，融入花博吉祥物「石虎家族」、歐米馬及台中市花山櫻花、百合花、文心蘭等花卉，以及具有台灣代表性的櫻花鉤吻鮭、台灣帝雉、寬尾鳳蝶、穿山甲等保育類動物，除枕頭、頭墊紙、紙杯、盤墊紙、撲克牌、登機證等機上用品，還有色鉛筆、頸枕、行李束帶等商品。

華信航空總經理曹志芬昨並與台灣石虎保育協會理事長陳美汀簽署「共同保育石虎合作備忘錄」，未來花博紀念品販售所得的百分之五，將捐贈台灣石虎保育協會做為保育石虎的經費。

台中機場 設花博機艙意象專區

華信航空並在台中國際機場設置「花博機艙」意象專區，本月廿六日至六月廿五日推出「花現台中彩繪機—花博機艙」影片網路宣傳活動，民眾只要上傳活動合成圖框照片或分享「花博機艙」宣傳影片，就有機會獲得華信航空國際線免費機票。