〈中部〉全面撲殺荔枝椿象 彰化連三天噴藥

2018-05-24

半數鄉鎮市淪陷

〔記者湯世名／彰化報導〕荔枝椿象危害各地果樹，彰化縣政府農業處發現全縣有過半數鄉鎮市「淪陷」，由於目前將進入荔枝、龍眼產季節，從昨天起一連三天，農業處在有危害通報的鄉鎮市展開噴灑化學藥劑，每棵荔枝、龍眼樹及台灣欒樹都不放過，將荔枝椿象全面撲殺，避免蔓延至其它鄉鎮。

花壇鄉公所清潔隊、農業課昨天起在全鄉十八個村同步展開噴灑化學藥劑撲殺荔枝椿象行動，只見工作人員逐一找尋荔枝、龍眼樹及台灣欒樹，對著整棵樹噴灑藥劑，沒多久一隻隻荔枝椿象從樹上掉落，地面滿是死亡的荔枝椿象，景象駭人，清潔人員直呼：「荔枝椿象數量多到難以想像，實在恐怖。」

荔枝、龍眼恐減產

芬園鄉是縣內黑葉荔枝的最大產地，今年受害情形相當嚴重，果農預估今年產量恐將大減，鄉公所也已展開噴藥作業。

有果農認為，荔枝椿象已對荔枝、龍眼樹造成危害，今年這兩種水果產量勢必將受到影響，希望縣府能在實施噴灑藥劑除蟲害之外，也能編經費來補貼損失。

縣府農業處副處長郭至善表示，今年荔枝椿象危害情形嚴重，彰化縣部分主要集中在沿八卦山有種植荔枝、龍眼樹及台灣欒樹的鄉鎮市，經調查至少有過半鄉鎮市淪陷，果園部分，包括有果農管理的果園，以及廢棄的果園，其中又以荒廢的果園荔枝椿象數量最多，由於無人管理維護，也是荔枝椿象危害不斷擴大的主因之一；居家部分，則是從附近果樹往外蔓延，造成居民恐慌。

郭至善指出，這幾天已有部分鄉鎮市公所先行展開噴灑化學藥劑作業，但由於各地公所噴灑藥劑日期不一，恐造成荔枝椿象防治漏洞，因此他們決定從昨天起，一連三天針對有危害通報的鄉鎮市同步噴灑藥劑，每一棵有荔枝椿象盤據的果樹都不放過，希望能讓損害降至最低。