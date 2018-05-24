〈中部〉草屯兒童運動遊樂公園 8月完工

2018-05-24

〔記者佟振國／草屯報導〕南投縣草屯鎮公所積極打造植物公園成為老少咸宜的運動休閒場所，繼日前新增籃球場看台，又在鄰近草屯分局旁的空間興建「兒童運動遊樂公園」，一期工程將於八月完工，二期工程還要打造共融式公園，不僅是小朋友的遊樂天地，相關公共設施對其他年齡層也十分友善，成為全民公園。

南投市中興新村光華兒童公園，是當地許多五、六年級生童年的歡樂園地，至今仍是許多親子的最愛，草屯鎮希望能有更進步優質的兒童公園，即將在草屯分局旁的植物公園內誕生。

除了遊具周邊天橋也將彩繪

鎮長洪國浩表示，「兒童運動遊樂公園」一期工程面積約○．四公頃，已經發包動工，有沙坑、蹺蹺板、環形爬網、塗鴉牆等傳統遊具，還有南瓜馬車、立體雕塑等裝置藝術，同時設置體健設施供成人使用，周邊天橋、候車亭等將進行意象彩繪和美化，預計今年八月完工。

二期規劃打造共融式公園

二期工程規劃在即，公所昨天也邀請富寮社區代表陳國大、陳清誥、李為國及社區媽媽陳家容等五位家長進行意見交流，要打造符合公平、融合、聰明、獨立、安全、積極、舒適等七大使用原則的共融式遊樂設施，與會人士建議以旋轉、攀爬、多感官互動遊戲器材，兼顧原野自然與挑戰性、趣味性。

洪國浩表示，縣內欠缺兒童遊樂設施，就算有也多是「罐頭設施」，不僅遊憩場域受限，也不利孩童的創意發展，植物公園好不容易由禁葬多年的公園轉型蛻變成，希望未來「兒童運動遊樂公園」的誕生，能再讓鎮民耳目一新。

洪國浩也強調，縣府執意要將植物公園後方約廿公頃土地開發草屯手工藝智慧產園區，但他深信規劃開發適合全民運動休閒的場域，才是最佳的選擇。