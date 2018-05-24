〈中部〉居家烘焙夯 做出特色勝者生存

2018-05-24

〔記者王善嬿／嘉市報導〕烘焙業入門容易，在家即可開工，做好的成品與親友分享，成就感十足，更有上班族、職業女性透過進修、自學，當成副業或第二專長。

職業女性進修自學 當副業

原為美髮設計師的陳姿伶說，約四年前與一位好友各出資五萬元，合開「禾田屋」手工坊，除製作糖果、蛋糕等年節伴手禮，也接受團體預約烘焙教學，透過社群軟體LINE群組口碑宣傳，最高收益曾在春節期間十五天淨賺二十萬元，「錢」景看好。

陳說，從事美髮業時多數為熟客，收入穩定，因好友老家種花生，提議製作花生糖販售而投入烘焙業，創業初始，設備只有舊烤箱、鍋子、攪拌機，陸續推出腰果糖、棉花糖餅、岩燒蛋糕等產品，賺錢再添購烤爐、冰箱等。

陳姿伶分享經驗，指春節、中秋節伴手禮需求大，訂單多時要加班到半夜，但淨利可達七到二十萬元，不過，消費者喜新厭舊、競爭者多，要留住客源就要持續上課學做新產品，具挑戰性。

上班族黃靖雯即使工作、家庭兩頭忙，還是抽空學做麵包、烘餅乾，她覺得揉捏麵粉有助紓壓，利用家中烤箱製作麵包、糕餅，分送給同事、家人吃，簡單的糕餅可上網看食譜自學，麵包需較多專業技巧，為此報名證照班學烘焙，未來希望發展成副業。

食安風暴後 小資創業多

大同技術學院烘焙管理系副教授王穎愷表示，烘焙的樂趣在於可以單純做成一個商品，也能成為西餐附餐，型態多元，尤其麵包師傅吳寶春打響以在地食材製作的麵包，近年爆出黑心油等食安問題，鼓勵非科班出身民眾在家自製糕點麵包，進而創業。

永續經營 須持續創造話題

王說，近年因個人主義抬頭，追求獨特性、客製化商品，烘焙入門雖不困難，但要創造特色商品、包裝得有故事及話題性，才能在此產業長久生存。