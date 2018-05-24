〈中部〉古坑「嵩岳咖啡」獲亞洲第一 李進勇贈匾

2018-05-24

〔記者林國賢／雲林報導〕古坑咖啡農郭章盛的「嵩岳咖啡莊園」自產瑰夏（藝伎）咖啡豆，參加今年美國咖啡品質協會（CQI）獲八十七．五八高分認證，為亞洲第一，擦亮雲林咖啡名號；縣長李進勇昨天致贈「啡越亞洲」匾額祝賀。

郭章盛種精品咖啡豆 飄香國際

郭章盛表示，雖拿下亞洲第一，但世界排名第十六名，他還要精益求精，以打進世界前十名為目標，今年評鑑結果出爐後，已有許多國外買家與他洽談合作，另台灣UCC旗艦館也有販售他生產的咖啡豆，讓雲林咖啡躍上國際精品咖啡舞台。

原本種茶的郭章盛因愛好咖啡，將原來高經濟價值茶園耕鋤改種咖啡，但當時國外進口咖啡便宜，曾面臨咖啡豆賣不出去困境，他全力提升品質，朝精品咖啡發展，並嘗試在觀光區販售，慢慢打開通路。

郭章盛的咖啡豆在二○一○、二○一一年連續二年獲得美國SCAA世界精品咖啡競賽最高殊榮，擦亮台灣咖啡品牌名號；這幾年引進瑰夏（藝伎）咖啡種植，經過多次失敗，順利產出藝伎咖啡豆，更在今年美國咖啡品質協會認證，獲得世界排名第十六名的肯定。

李進勇表示，雲林古坑為台灣國產咖啡重要原鄉，在各界人士努力下，已經打響知名度，縣府今年將古坑咖啡送美國咖啡品質協會認證，參賽者都獲得高分，可喜可賀，未來將進一步與觀光結合，提升產值。

縣府農業處長張鴻猷表示，目前除古坑鄉農會輔導咖啡農友申請農產品身分證（QR code），古坑鄉公所也正在推動古坑咖啡產地證明標章，提升民眾對國產古坑咖啡的信賴度，歡迎到雲林品嘗精品咖啡。