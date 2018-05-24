〈中部〉大安水蓑衣有兩型 復育不察幫倒忙

2018-05-24

清水區復育大安型 危害清水型

〔記者張菁雅、張軒哲／台中報導〕大安水蓑衣瀕臨絕種，目前全台只在台中看得到，並以大甲溪為界，分為大安型、清水型兩種。市議員王立任廿三日質詢時指出，市府在清水區高美濕地旁設置復育園區，竟是復育大安型，大安型繁殖力強，長期下來將危害清水型水蓑衣，市府反成保育殺手。

王立任表示，大安水蓑衣為台灣特有種，全台灣野生族群少於五百株，列入保育類植物，大安水蓑衣可依棲地、外觀、開花期、結果與否，分為大安型與清水型，以大甲溪為界，溪北為大安型，溪南則為清水型。大安型會結果，可藉由種子散播繁殖，具繁殖優勢；清水型不會結果，只能靠扦插方式繁殖。

議員質疑 農業局成了保育殺手

王立任也出示兩種大安水蓑衣照片，請農業局官員分辨是哪一型，但現場無人可分辨。王立任說，連主管機關都搞不清楚，難怪在高美濕地旁復育園區理應種植在地的清水型品種，農業局卻到大安採集植株到園區復育，這現象如同引進外來種，長期下來，若園區的大安型外溢到其他棲地，可能對清水型水蓑衣造成危害，農業局到底是復育推手還是保育殺手？

農業局長：復育前徵詢過專家意見

農業局長王俊雄表示，植物繁殖外溢是自然現象，不是只靠大甲溪就能阻隔，議員的意見是一種觀點，也有其他保育觀點；而在農業局進行復育計畫前，皆徵詢過專家意見。

張光瑤：清水地區就應復育清水型

王立任不滿王俊雄的回答，請副市長張光瑤「評評理」。張光瑤則說，議員的意見值得參考，清水地區就應該復育清水型水蓑衣。

另外，農業局指出，因大安水蓑衣兩型的植株型態相似，單純以植株型態作區分較為困難，主要辨別方式是以開花期及結果與否為主。市府為維持大安區大安水蓑衣生態園區生態環境，以及大安水蓑衣種原保護，每年皆補助大安區公所進行相關保育計畫，也會繼續在高美濕地積極復育清水型水蓑衣。

生態學會批 農業局做事沒找對專家

台灣生態學會理事長楊國禎表示，對大安水蓑衣稍有了解的人，都知道分為大安型與清水型，且大安型具繁殖優勢；全台研究大安水蓑衣的專家學者很多，農業局雖然做了很多事，但經常沒有找對專家，導致美中不足，他支持清水地區就應該復育清水型水蓑衣。