〈中部〉農地變垃圾山 霧峰峰堤路旁滿垃圾

2018-05-24

3、4個月前遭人偷倒 快滿至路旁

〔記者陳建志／霧峰報導〕霧峰區峰堤路靠近台七十四線快速道路下一處農地，約三、四個月前開始，遭人偷倒廢棄物、垃圾，且數量越來越多，快要溢出到路旁，不但有工程廢建材，還有彈簧床、廢家具和民生垃圾，北柳里長陳宗旺向環保局反映，自己也多次埋伏，但至今都未查獲偷倒者，讓農地變成垃圾山，不但臭氣沖天，也破壞附近環境，希望環保局趕緊揪出元凶開罰。環保局環境稽查大隊長羅文龍表示，已派人到場查看，會積極追查違法行為人。

霧峰區峰堤路靠近台七十四線快速道路下一處農地，因地主在北部近來並未耕種，沒想到今年初開始，遭人惡意丟棄廢棄物、垃圾，且數量越來越多，已經成為一座小型垃圾山，地主無奈自行僱工在農地旁架設鐵圍籬，希望阻止惡質偷倒行為。

面積約800平方公尺 數量20車大貨車

陳宗旺表示，約三、四個月前接獲里民反映，該處農地遭人偷倒垃圾、廢棄物，一開始只有一小堆，但後來越倒越多，除了一袋一袋的垃圾，連工程廢棄物、彈簧床、音箱等廢家具也全往這裡倒，已經將農地堆得宛如垃圾山，初估面積約八百平方公尺，數量約廿車大貨車。

陳宗旺表示，因附近無住家，加上平時通行人車不多，偷倒者才會肆無忌憚，已多次向環保局反映，自己也曾在附近埋伏，但因無法確定偷倒者出現時間，至今都沒有抓到行為人，因垃圾越堆越多，不但臭味四溢，也影響附近環境，擔心污染農地，希望環保局協助清除，並揪出偷倒者。

環保局：將積極追查違法行為人

羅文龍表示，類似此種大量傾倒垃圾、廢棄物，獲報後通常會派人以架設縮時攝影機等方式蒐證，但之前並未受理報案，也未接獲通報，昨天得知已派人到場查看，後續會積極追查違法行為人。

霧峰清潔隊葉傳茂隊長表示，近日接獲霧峰公所公文，才知道該處遭人偷倒垃圾，坦承忘了通報環保局稽查大隊追查偷倒行為人，因該處是私有地，已通知地主清運，否則將開罰。