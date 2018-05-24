〈中部〉印文宣、補助研習 彰化議員︰濫用二備金

2018-05-24

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會昨天審查一○六年度縣府第二預備金預算動用情況，國民黨縣議員劉惠娟指出，第二預備金濫用情況嚴重，其中有二五○萬元為印製縣政文宣，內容都在行銷縣長魏明谷，感覺像「造神」，而魏明谷參加公祭告別式時，其隨扈在治喪場所公開發放文宣，出現「前面主祭、後面發文宣」的諷刺畫面，實在誇張！

縣長參加公祭時發放也挨批

去年縣府第二預備金編列一億元，決算支用九九○七萬二○○○元，其中以新聞處、教育處、農業處及文化局各動用超過一○○○萬元居多。多位國民黨和無黨籍縣議員，昨天痛批縣府濫用第二預備金，連民進黨議員也附和，他們質疑，縣府花第二預備金進行縣政宣導、做桌曆，補助社團辦活動、社區觀摩研習，搞個人選舉宣傳，做人情、討好社區和社團，用途並非在緊急救難或救災，這種濫用行政資源作法惹議。

縣議員曹嘉豪表示，縣府花一一○萬元補助獅子會辦路跑活動，感覺為了與民間團體套交情、建立關係，常理來看，相關補助社團和社區經費，這些原本該編列在本預算的項目，卻用第二預備金，在縣庫歲出預算不斷增加的情況下，行政資源如此運用，讓社會觀感不佳。

劉惠娟說，縣府花二五○萬元印製縣政刊物，五八九萬元印製日曆與桌曆、八三○萬元補助公所及社區發展協會辦觀摩研習、修繕設備等等，還花六十多萬元補助民間團體辦活動，印了大量文宣，還有魏明谷參加喪家公祭時，縣長在前頭捻香，隨扈在後頭發放文宣，作法讓人傻眼。民進黨縣議員賴清美指出，喪家心情低落，無暇看文宣內容，發放場合和時機點都不對。而縣議員黃玉芬、李浩誠、凃淑媚、吳淑娟等人，對於縣府動用第二預備金搞縣政宣導一事，認為此為行政資源濫用。

縣府︰動用合法 發放時機將改進

對此，縣府主計處長蕭秀瑛表示，第二預備金動用項目和程序，完全合法都符合預算法規定，動用原因除了事實需要，有些是業務量增加或臨時需要必須增加計畫及經費，都是在業務需求下動用支應。新聞處長李俊德指出，縣府虛心接受議員指教，會檢討修正發放文宣的時機和場合。