〈中部〉台大雲林分院滅C肝 元長、大埤開外展門診

2018-05-24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣Ｃ型肝炎盛行率高於全國，但患者接受治療比例低，主要原因是交通不便，台大雲林分院主動出擊，在元長、大埤衛生所開設Ｃ肝外展門診，由專科醫師下鄉看診，協助民眾遠離「肝」苦、肝癌威脅。

每週二、三 醫師下鄉

台大雲林分院Ｃ肝外展門診內科部主任、肝病防治學術基金會雲林分會執行長陳健弘每週二上午在元長衛生所，肝膽醫學中心主任徐士哲每週三下午在大埤衛生所看診，服務對象為衛生局列管Ｃ肝陽性、且沒接受過治療的民眾，由衛生局通知個案就近就診。

根據衛福部統計，慢性肝炎、肝硬化及肝癌每年奪走一萬三千多位國人性命，雲林縣副縣長丁彥哲表示，防治肝病，縣府透過整合性篩檢、與肝病防治基會舉辦肝炎篩檢，篩檢結果雲林Ｃ肝陽性率高於全國平均，尤其大埤、元長的陽性率高達十五％。

台大雲林分院院長黃瑞仁指出，篩檢目的是為早期發現早期治療，尤其Ｃ肝藥物治癒率達九十七％以上，但縣內Ｃ肝患者接受治療比例低，最大障礙是交通不便，醫師陳健弘、徐士哲主動走出醫院到偏鄉服務，讓患者就醫免於舟車勞頓，令人敬佩。

開辦月餘 51人就診

陳健弘表示，外展門診一趟出動六位醫護人員，一個上午看十位病患，經濟效益很低，很感謝院方、縣府、健保署南區業務組大力支持，開辦一個多月有五十一人就診，符合健保治療有四位，目標為一百至二百人。

陳健弘強調，Ｃ肝口服藥治癒率極高，要讓Ｃ肝患者都可以接受治療，希望健保署能降低給付門檻，終結國內Ｃ肝，讓民眾能早日遠離「肝」苦。他也呼籲有Ｃ肝民眾要儘早接受治療，不要亂服偏方。