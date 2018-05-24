〈中部〉堅強照顧2癱兒 林秋蕙獲總統肯定

2018-05-24

夜不敢闔眼 為2肌萎兒翻身

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕自中國福建省嫁到嘉義縣新港鄉的林秋蕙，為照顧兩名罹患罕病「裘馨式肌肉萎縮症」的兒子，幾乎夜不闔眼地幫睡夢中的兒子輪流翻身，還擔心他們隨時會停止呼吸，十年如一日，膺選全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎，蔡英文總統接見時，除肯定林婦的付出，也承諾要協助申請身心障礙補助。

獲愛心媽媽慈暉獎 總統接見

四十歲的林秋蕙與丈夫結婚二十年，育有二子一女，雖從事農作的收入有限，但全家樂天知命、和樂融融，不料二○○八年間，分別就讀小學一、二年級的兒子經常跌倒，送醫檢查發現罹患「裘馨式肌肉萎縮症」，肌肉日漸萎縮，目前就讀高二的大兒子體重二十公斤，高一的小兒子二十九公斤。

罹患「裘馨式肌肉萎縮症」容易發生呼吸中止，兒子睡覺時，林秋蕙根本不敢闔眼，今年二月老大上學途中就曾停止呼吸五分鐘，幸從鬼門關前救回，現在睡覺時都得使用呼吸器。

老二罹病後，曾在學校遭同學霸凌，從此選擇封閉自己，不再和同學打交道，雖然上國中時有同學主動示好，他仍不回應，直到就讀華南商職，感受到老師、同學間真誠的友愛，此時卻已無法在學校開口與同學說話，只能在家裡用手機錄音，再到學校播放給同學聽，這一幕幕讓林秋蕙看在眼裡好心痛。

林秋蕙的丈夫去年累出病，肝膿瘍治療花費大，家中負擔沉重，丈夫選擇不追蹤，讓她很擔心。

小英允協助申請身障補助

蔡英文前天接見慈暉獎得主時，表示看過林秋蕙照顧病兒的影片，相當感動，並提醒林秋蕙雖為母則強，也要注意自己的健康；當總統詢問愛心媽媽們有遇到什麼困難時，林說，因同住的公公有房產與幾分地，致她們無法幫兒子申請身心障礙補助，希望總統給予協助，總統聽完兩度表達會協助。