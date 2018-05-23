〈南部〉水漾風車嘉年華 烏山頭好「風」光

2018-05-23

〔記者王涵平／官田報導〕「西拉雅玩水酷—烏山頭水漾風車嘉年華」即日起在烏山頭水庫登場，大壩風車造型裝置藝術，風生水起好運道，結合鄰近六甲、白河、玉井等地采風，好玩、好吃、好「風」光。

風車造型裝置藝術 拍照好所在

西拉雅國家風景區管理處表示，今年在烏山頭水庫風景區大壩打造風車造型裝置藝術，有水漾風車隧道、水漾蝴蝶牆、福氣貓頭鷹風車區、大風車區、風車帆船、幸運輪轉風車區、幸福風車海等。

水漾風車隧道是由六座馬卡龍色彩的拱門串起，牽起一串一串的風車，當風輕輕吹起，風車隨著微風搖動著，聽著那風車轉動的聲音，猶如置身於奇幻的風車王國。

水漾蝴蝶牆則是一座高達三公尺的風車主題牆，用一支一支的風車，編排出一隻翩翩飛舞於水庫之間的蝴蝶，當整面的風車迎著風轉動時，蝴蝶就像翩翩起舞般舞動雙翅。幸福風車海選用浪漫的粉色、紅色愛心做為主題，營造出浪漫的風車海，搭配一望無際的嘉南平原及柔和的夕陽光暈，是傳達親情與愛情的最佳地點。隨著光影與風速變化，可以與親朋好友一同發揮創意互動拍照，將每個瞬間的美好記錄起來。

管理處表示，即日起憑購買風景區門票全票或半票之當日發票，並在烏山頭水庫風景區及西拉雅國家風景區管理處臉書粉絲團按讚打卡，並至壩堤裝置藝術拍照上傳至烏山頭水庫風景區後即可兌換精美小禮物乙份（一個臉書帳號限乙份），每日限量五十份（活動期間至六月十日止）！活動相關資訊可至「西拉雅國家風景區管理處」網站與粉絲專頁查詢。