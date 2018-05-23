〈南部〉《台南防治登革熱》誘卵桶監測 4月中蚊卵數創新高

2018-05-23

〔記者王俊忠／台南報導〕南市登革熱防治中心於台南市區與永康、仁德八個熱區二百八十八個里佈設誘卵桶監測病媒蚊，每里佈設十二個（室外十個、室內二個），共三千四百五十六個誘卵桶。近幾週誘卵桶監測結果顯示，陽性率（指斑蚊卵）與卵數逐步攀升，且在第十五週（四月中旬）陽性率達卅八．三％；卵數突破六萬粒，是今年誘卵桶監測的新高點。

五月中旬數據下降

雖然迄第廿週（五月十三日至十九日）南市八大熱區誘卵桶監測，平均陽性率廿六．八八％，總卵數二萬二千零五十六粒。防疫人員認為，數據有下降，仍不可掉以輕心。

登革熱防治中心主任陳怡表示，誘卵桶指數是監測病媒蚊密度一重要科學方法，以誘卵桶統計的卵陽性率及收集卵數，分析社區病媒蚊分布的廣度與密度，提供市府防疫團隊在指數偏高的社區動員加強清除孳生源，以降低病媒蚊密度。

防治中心指出，今年迄今登革熱本土病例仍維持零；境外移入有四例，第十三週之後氣候轉為溫暖乾燥型態，到第十九週平均低溫廿五度、高溫達卅一度，很適合蚊蟲繁殖，目前雖多數誘卵桶指數已稍微下降，但部分里別的指數仍居高不下，顯示社區環境內仍有積水容器未清除導致蚊蟲大量繁殖。

五月中旬防治中心動員針對安南區陽性率高的里別進行大規模孳生源清除，共找到五十一個陽性容器，全部現場清除，其中一空地發現重大孳生源，現場有水桶、保麗龍盒與堆疊水泥板，孳生逾一千隻病媒蚊孑孓，查核人員立即開出舉發單後清除。

防治中心提醒民眾當誘卵桶陽性率上升時，需立刻清除社區積水容器，尤其是儲水桶、花盆、保麗龍盒、飲料杯、輪胎及工地模板等容器，需每週做好「巡、倒、清、刷」工作，才能避免孳生病媒蚊。

查獲陽性孳生源將開罰

衛生局並說，台南市從去年六月廿六日起針對查獲陽性孳生源者，一律依傳染病防治法處罰鍰新台幣三千元至一萬五千元，沒有改善期，此公告今年繼續適用，市民不可輕忽。今年迄今已開出八十張罰單。