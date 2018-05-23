〈南部〉五洲盃調酒賽登場 郭仲維李廷諺獲選國手

2018-05-23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第十六屆五洲盃全國調酒暨托盤大賽昨登場，超過七百位頂尖調酒、托盤及咖啡拉花高手齊聚和春技術學院競技，外籍學生穿上國服參賽吸睛，首見巴西交換生參賽並一舉得獎， 郭仲維、李廷諺分別在世界盃、亞太盃國手選拔賽勝出。

大專院校、高中職共700餘人參賽

五洲盃全國調酒大賽是全國最大調酒賽事，今年有來自各地大專院校、高中職共七百餘人參賽，活動一開場由丹麥國際調酒冠軍陳俊燊演出，炒熱現場氣氛。

職業大專傳統調酒組以「做自己的星座大師」為主題，星座專家安格斯指導選手以自己的星座特性調製專屬的雞尾酒飲品，並以一分鐘介紹創作理念。選手因應主題在打扮上花費心思，有雙魚座選手打扮成美人魚，雙子座則以黑白兩色服裝凸顯特性。

創意國服調酒賽 各國代表吸睛

創意國服調酒比賽引人矚目，越南、緬甸、印尼、巴西及馬來西亞學生，穿著代表自己國家的服裝上台，還要比調酒技藝與口感，藉由比賽帶領年輕學子與國際接軌。

就讀東吳高職的Julia Durães Candini（中文名字：李琳）是巴西交換學生，特別的是她讀幼保科卻跑來參加調酒賽，李琳說，在巴西是學習舞蹈，來到台灣看到校園內有人表演調酒，相當有趣，心想可以結合舞蹈演出，會報名是想為在台生活留下紀念，沒想到可以拿到創意國服傳統調酒組佳作，「台灣人實在太熱情了」。

這次比賽重頭戲之一是要選拔出世界盃、亞太盃國手，結果由均就讀和春技術學院的郭仲維、李廷諺出線。