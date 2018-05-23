〈南部〉本月空品良好 躍升全島第3名

2018-05-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南北風水輪流轉，高雄也有好空氣！

高市五月夏季吹南風，工廠、電廠照樣營運，汽機車也是滿街跑，天氣晴朗空品好，根據環保署統計，空品僅次於花蓮、台東，躍升為本島第三名，更是六都第一名，反觀雙北淪為後段班，新北市空品全國最差。

測站綠油油 優於北部

根據環保署空品監測網資料，高雄測站今年自四月起，總是一片綠油油，呈現空氣品質良好，優於北部測站黃色普通空氣，引發PTT網友熱烈討論，驚訝高雄夏天空氣變好，以為污染物被太陽融化了。

以全國PM2.5濃度比較為例，高市自四月起進入前段班，排名全國第七名，五月提升為第四名，僅次於花蓮、台東及外島澎湖，在全島排名第三名，更是六都第一名，新北市最差吊車尾，台北市則是倒數第五名。

深受氣候及地形影響

環保局解密受到氣候影響，高雄每年四到九月吹南風，搖身一變成為台灣風頭，躍升為空氣優良城市，北部變成台灣風尾，空品淪為後段班，凸顯在基本條件不變下，高雄深受氣候及地形影響，是全國空污最嚴峻的地區。

議長康裕成表示，高雄工廠全年營運、汽機車也未變少，在基本條件不變的前提下，高雄夏天空氣有機會比大台北好，鼓勵民眾把握好空氣、好天氣，多到戶外踏青。

環保局表示，高雄冬季因境外污染，或東北風帶來髒空氣，結合地方空污，加上特殊地形，若遇上太平洋高壓影響，環境風場多為微風至弱風，大氣擴散條件不佳，污染物累積盤旋上空，造成空品非橘即紅。

環保局指出，高雄受產業結構與地理位置影響，冬季空氣污染比其他縣市嚴重，市府採取多管齊下管制策略，呼籲立法院儘速通過空污法修正案，加速改善高雄空氣品質。