〈南部〉屏東立委選區變更 蘇震清有異見

2018-05-23

〔記者侯承旭／屏東報導〕第十屆立委選舉屏東縣區域立委可能少一席，屏東縣選委會已經完成立委選區變更規劃案，立委蘇震清對規劃案有意見，強調選區劃分應重視觀感，縣選會則強調規劃案獲各政黨認同。

屏東縣目前區域立委共三席，分別是第一選區蘇震清、第二選區鍾佳濱、第三選區莊瑞雄；由於人口減少，二○二○年改選的第十屆立委將減為兩人。

屏東縣選委會已完成立委選區變更規劃案，屏東南北各一個選區，第一選區包括里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、瑪家鄉、屏東市、麟洛鄉、萬丹鄉；第二選區包括內埔鄉、泰武鄉、竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、來義鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉。

中選會日前召開立委選區變更公聽會，根據會議紀錄記載，立委蘇震清在會中質疑縣選委會的版本「很奇怪」，會造成縣議員選區不完整。蘇震清主張應將萬丹鄉劃入第二選區、內埔鄉劃入第一選區。

政壇人士分析，立委少一席後，蘇震清與鍾佳濱將對決，縣選委會的方案對鍾佳濱較有利，蘇震清的主張可稀釋鍾佳濱優勢。

屏東縣選委會總幹事鄭文華表示，上述規劃案兩選區人口差距兩千人，蘇震清的方案差距擴大為六千人，至於以何種方案送交立法院審查，是中選會的權責。