〈南部〉拍電影 台東最後紅燈戶重點亮

2018-05-23

〔記者黃明堂／台東報導〕台東最後一家合法妓女戶「夜皇都」十年前熄燈關門，最近重新裝潢，點亮特有的紅燈，莫非重起爐灶營業？原來是為電影「寒單」開拍，準備做為拍戲場景。雖然是「逢場作戲」，也勾起不少台東人回憶。

大門上方斗大的三個字「夜皇都」，下方接著三個小字「妓女戶」，透露出雖然是合法的妓女戶，卻也不願太張揚。它在二○○九年拉下鐵門，最後一位性工作者繳回「妓女證」給台東縣警察局後，就回到台北，從此，這家紅燈戶大門深鎖、雜草叢生。

不過，幾位眼尖的民眾這幾天卻發現夜皇都大門重啟，工人進進出出，誤以為尋芳客又來了，但他們可真的是來做工的，正要重新裝潢，為籌拍中的電影「寒單」布置場景。

包括「夜皇都」和「妓女戶」這些招牌字，工人都要重新粉刷，屋內客人排隊等待的座椅也將粉刷，要恢復往昔繁華。

重新整修過程還相當凌亂，但仍可細數出屋內共有十三個房間，不同的房間，牆壁上還有幾張侍應生的大頭照，儲藏室還留著一本尚未賣完的娛樂票，昔日尋芳客必須「購票消費」，一張票七百元，票面上寫著「時間不得超過廿分鐘」、「逾時補票」。

夜皇都的「花名冊」就掛在房間入口處，這些手繪版的小姐畫像，比起現代應召站LINE上的花名冊，含蓄許多。工人正加緊趕工，電力也恢復了，狹窄的走道，幽暗的紅燈再度亮起，再一個月，夜皇都將重現風華！