〈南部〉台東垃圾處理 縣府擬引進機械生物系統

2018-05-23

先進MBT估垃圾可減剩一成

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣長黃健庭決定任內不啟用焚化爐，台東縣每天近一百噸的垃圾該怎麼處理？黃健庭昨天在議會備詢時指出，參考歐洲先進國家使用MBT（機械生物處理垃圾系統）是可行方式，處理後台東垃圾量可望減至一成多，目前正委外可行性評估，預計九月中月提出報告。

台東縣議會定期會昨天是縣政總質詢第一天，議員吳秀華、王飛龍關心垃圾處理議題。吳秀華指出，上週台東市建農掩埋場一把火燒了三天，也燒出大家的火氣，因為天熱有可能再出現垃圾自燃，建議環保局及市公所建立危機處理模式。吳秀華指出，MBT是垃圾掩埋、焚化之外的選項，也讓台東垃圾處理看到一線曙光，但歐洲的方法可以全移植到台東嗎？

黃健庭︰9月中提評估報告

黃健庭表示，MBT可將垃圾經機械分選、生物發酵、乾燥後再變成可利用的燃料、肥料，初步評估在台東可行，環保署也表達支持，不過如機械分類到多仔細程度、台東垃圾組成是否能比照辦理、還有很多探討空間，會在年底卸任前提出完整的可行性評估報告。

黃健庭說，垃圾處理可變成「固體回收燃料」，目前雲林縣也朝此方向規劃招商，環保局長謝清泉進一步說明，台東縣工業利用較少，或可考慮將 「固體回收燃料」氣化後進一步用於發電。至於預計九月中提出的評估報告包括如何處理垃圾、財務分析、用地取得、法令適用等。