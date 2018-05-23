〈南部〉漁光島拚觀光 新設步道「森呼吸」

2018-05-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕位於漁光島防風林內，長達一公里的「林間步道」完工，代理市長李孟諺昨日走訪感受自然生態，讚歎宛如世外桃源，後續還有跨港大橋等建設，都將促成漁光島成為新的觀光指標。

自漁光橋後往北至安平舊港口堤岸

漁光島即台江內海的三鯤鯓，周邊雖歷經開港、工業區及各項公共建設開發的都市擴張過程，聚落生活卻始終保有寧靜淳樸風貌，而茂密的防風林自然景觀在平地都市更屬難得。步道起自漁光橋後往北串聯至安平舊港口堤岸，全程沿循樹蔭下，民眾散步享受森林浴。

都發局表示，為發展漁光島觀光，市府自二○一五年起與林務局嘉義林管處著手協商用地，突破法規上保安林地的限制，於防風林內分二期興建林間步道，該步道貫穿舊有的馬場及秋茂園，走在步道上不但可體驗平地森林之美，也可看見封閉約三十年的秋茂園，而昔日園區景點隱沒在荒煙蔓草中。

李孟諺表示，漁光島有原始森林及半月灣等景點，其沙灘更被譽為全台灣最美麗的沙灘之一，去年市府舉行漁光島藝術季，亦獲得熱烈回響，相信遊客大都是因這裡的美景而來，市府會致力守護漁光島的自然環境。

除了新設的步道，自城平路連接至永華路的安平漁港跨港大橋也即將動工，此外漁光島周邊將有安平遊艇碼頭城等開發案，以後到台南的遊客，不只在市內吃小吃、看古蹟，還可玩水上遊戲或坐船出海，增加台南觀光的縱深。