〈南部〉有競爭是好事 業者只怕客源少

2018-05-23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府再釋出「歷史街區」可申設民宿合法途徑，業者普遍正向看待，但也期待政府觀光政策，再積極創造有利民宿經營環境。

台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠認為，其實「台南雙城觀光地區」提供都市計畫範圍內區域可申設民宿，幾乎已含括中西區、安平區舊城區，目前合法民宿大都是既存的民宿提出申請核准，台南民宿市場短期內新增成立的可能不多，不致因新政策上路而造成供需失衡。

周榮棠表示，開放「歷史街區」申請範圍，主要是對於位在都市計畫區而苦於區域限制無法申請的業者，絕對有正向助益，希望未來東區、南區或北區也有其他歷史街區公告。更重要的是，業者要抱持落地生根理念用心經營，「為什麼客人會選擇別處，不選擇你這裡？」生存法則自有其道理。

民宿文化發展協會理事柯凱文表示，「有競爭是好事」，民宿增加不是壞事，只怕觀光市場會變小、客源人潮流失。就他個人觀察，去年一例一休及公教年改的政策震盪因素，多少衝擊到自助旅遊意願，民宿客源減失，今年才稍有回升趨勢，其實政府外部因素也與民宿業有關。

許姓民眾說，都是上網預訂民宿，以距離古蹟或商圈近的地點為優先，不過台南跟其他地方一樣，除了背包客性質的民宿較便宜外，個性化民宿價格從二千到四千元都有，落差很大，就看自己如何選擇了！