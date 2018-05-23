〈南部〉監理所送貫通石 250顆半小時搶光

2018-05-23

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所昨舉辦交通安全有獎徵答，現場發送二百五十顆貫通石，民眾大排長龍，有人想生雙胞胎、有人招財求好運，不到半小時搶光。

民眾清晨排隊搶領

高雄區監理所昨與公路總局西部濱海公路南區臨時工程處舉辦「交通安全有獎徵答送貫通石活動」，民眾清晨排隊搶領貫通石，黃姓老婦人一家三口搶頭香，清晨四時從南市南下高雄，守在監理所外等開門，還有人認為生孩子比較重要，請假半天搶領貫通石。

民眾挑選「一根擎天」條狀石頭，有人拿在手上掂重量，詢問「拿二顆能不能生雙胞胎？」「拿這顆會不會生巨嬰？」還有人拿到貫通石後開心說，「女兒生子要請所長吃紅蛋」，還有婆婆們結伴為媳婦求子，直呼急著當阿嬤！

全台最後一批貫通石

所長梁郭國表示，貫通隧道時從雙邊爆破貫通點的石頭稱為「貫通石 」，因具高能量，被認為有避邪，甚至招財功效，民間更點名有助孕效果，令人深信不疑；西部濱海公路南工處副處長陳保展指出，草埔隧道貫通工程結束，目前全台已無隧道貫通計畫，這批貫通石是全台最後一批。

梁郭國指出，民眾拿到貫通石很開心，但是不要忘記更加注意自己與家人的交通安全，期待貫通石能為大家帶來好運，畢竟「能貫穿隧道，也可貫通幸福人生」。