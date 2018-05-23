〈南部〉公車式小黃乘客 4年增4倍

高雄iBus APP 增設公車式小黃專區
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市「公車式小黃」上路多年，乘客數四年來平均增加四倍，原路線補貼款更省下約卅二％，整體效益相當突出。高市交通局再接再厲，近期在高雄iBus APP增設公車式小黃專區，要讓服務內容更升級、更智慧。
為解決偏鄉交通運輸及部分公車路線冷門時段問題，高市率先於二○一四年推出公車式小黃，由小黃主跑部分公車無法到達區域，部分路線冷門時段也由小黃負責接駁。
原路線補貼款 省下約32％
交通局統計，公車式小黃上路四年來，路線由最開始的兩條增加到現在共十六條，乘客平均增加四倍，這十六條路線原本須補貼九百廿萬元費用，因為有小黃幫忙，一舉省下二百九十四萬元、約卅二％，整體效益相當突出。
在公車式小黃路線不斷增加同時，交通局也因應網路世代，著手推動公車式小黃服務升級方案，昨宣佈在既有的高雄iBus APP裡，增設公車式小黃專區，讓乘客可透過APP掌握小黃即時動態。
交通局說明，運用高雄iBus APP，乘客可查詢小黃預估到站時間、車輛即時位置、路線時刻表等，不用再煩惱小黃何時會到？站牌在哪裡？甚至在乘客數不多時，可輸入特別需求，例如想到達地點、或需要無障礙車種等，讓小黃提供近乎客製化的接駁。
交通局指出，目前十六條公車式小黃路線，第一波已有十條建置在高雄iBus APP，未來會繼續把其他路線納入，包括可能增加的新路線。交通局進一步表示，公車式小黃上路四年還有個特別紀錄「零客訴」，但APP仍設置有滿意度調查，希望民眾提供更多建議與想法。