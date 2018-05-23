〈南部〉鄰塭填土害死魚？ 枋寮養殖戶控遭恐嚇

2018-05-23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本報日前報導枋寮鄉人和村一處魚塭回填不明廢土，目前還未清除，周邊魚塭最近又再填土，兩填土區附近養殖戶是叫苦連天，所飼養蝴蝶魚大片浮屍，在投訴無門下，日前近二十名養殖戶連署要求撤除廢土，卻引來不明人士恐嚇，受害養殖戶昨天到警局備案作筆錄。

回填廢土的魚塭為國民黨籍屏東縣議員劉淼松所有，已多次被檢舉，檢方正介入偵辦是否違反事業廢棄物再利用管理辦法。

黃姓養殖戶說，除緊鄰劉淼松魚塭，另一側又被人回填約兩甲的建築廢棄物，近日養殖的蝴蝶魚紛紛死亡；「一天一百車」，她直指就是砂石車頻繁進出導致魚受驚吃不下飼料，微塵吹入魚塭導致水無法換氧，都是原因。

養殖戶︰陳情後議員登門拜訪

黃女哭訴，自己近一甲魚塭被建築廢棄物和惡臭污泥包圍，現在蝴蝶魚全翻肚，飼養三隻狗還陸續暴斃；附近養殖戶將廢土送檢測，發現有鉻、鉛、銅等重金屬。

黃女指出，附近的養殖戶忍無可忍，日前連署向鄉代會陳情，沒想到當天劉淼松就「登門拜訪」，還有養殖戶遭人嗆聲「見一次打一次」，昨天他們到警局備案。

環局︰濫倒建築廢棄物可開罰

屏東縣環保局澄清，被投訴的魚塭因事涉刑責，已移請檢方偵辦，日前檢測未發現溶出物超標，該地號已取得容許作為養殖設施使用，若涉及違反申請內容，縣府將依法廢止使用；至於另側魚塭屬建築廢棄物，已違反區域計畫法，移請農業處開罰。

劉淼松︰控告妨害我名譽的人

外傳縣議員劉淼松及縣議員郭再添曾教唆黑衣人，到枋寮鄉長盧文信家「圍事」，盧文信昨天受訪低調否認此事。

劉淼松對於相關指控回應，自己是民代，不會做對鄉民不利的事，暫時不表示意見，已向派出所報案，「控告所有妨害我名譽的人」。