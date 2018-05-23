〈台北都會〉登山步道AED 去年一處也沒設

2018-05-23

135條登山步道 僅15處有設置

〔記者楊心慧／台北報導〕二○一二年至二○一六年台北市民十大死因的第二名均為心臟疾病，衛生福利部在二○一三年公告應設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）的公共場所，其中包含直轄市政府的風景區，台北市議員吳世正認為，北市共一百三十五條登山步道，僅十五處有設置，比率僅十一．一％，要求工務局重視。工務局表示，今年目標為設置四至五個AED，未來還會持續增加。

吳世正表示，台北市有大屯山系、七星山系、五指山系、南港山系、二格山系等五大山系，共有一百三十五條登山步道，二○一四年首度在登山步道設置AED急救器，至二○一六年共設置十五處，設置比例僅有十一．一％，且去年竟一處都沒有設置。

議員︰別讓市民處於風險中

工務局大地處道路步道科長陳彥成表示，AED急救器需設置在明顯容易取得、又要可接電，以及能夠就近指定專門管理的地方，若是私人土地要取得土地同意書，設置地點難找，這幾年都在努力和地主洽談，但同意的人很少。

陳說，若登山步道旁有廟，或是屬工務局管理的休憩場所，基本上都會設置，目前有幾個風景區已設置。

工務局︰今年目標設置4至5個

吳世正要工務局不要讓市民處於風險中，要求提高執行效率，今年必須要有目標。工務局大地處表示，大地處將努力取得土地同意書，目標為今年設置四至五個AED，未來也會持續增加。