〈台北都會〉視障生張豪衽 獲選優良學生

2018-05-23

考取街頭藝人 還獲全國視障音樂大賽亞軍

〔記者沈佩瑤／台北報導〕不少人把音樂當作閒暇時的嗜好，但對就讀啟明學校的視障生張豪衽而言，音樂代表的是要不斷反覆聆聽同樣曲目，用身體感官取代眼睛，記住每一個旋律為止。雖然也曾遭遇瓶頸，張豪衽仍咬牙堅持，讓他不但拿下二○一七年全國視障音樂大賽亞軍，受邀到日本演出，今年更獲選台北市公私立中等學校優良學生。

北市教育局昨舉辦一○六學年度第二學期公私立中等學校優良學生表揚大會，今年共表揚三百四十位優異學子。市長柯文哲致詞時勉勵在場學子，現代社會強調跨領域能力，所以得到模範生，不會是因為單一因素得獎，一定是好幾個因素加起來，也期盼繼續努力。

獲獎的啟明學校表演藝術班三年級學生張豪衽，因腦傷關係需要復健，意外開啟對音樂的興趣，從二胡到鋼琴都很拿手，還因為喜歡表演，考取桃園市街頭藝人團體證照。

然而看似順遂的音樂路，其實一點都不輕鬆，張豪衽靦腆笑說，最大困難是背誦樂譜，總要反覆聽同樣曲目，直到所有音律在腦海中旋轉；國三時要練習又要兼顧課業，曾累到跟媽媽頂嘴。

為了有更好的學習音樂環境，張豪衽毅然從成淵高中轉入啟明學校表演藝術班，媽媽許琹羽坦言，難免會擔心就業問題，但豪衽很早便堅定表達想要走音樂路，她決定給予最大支持。談到豪衽獲獎，許琹羽笑得合不攏嘴，對兒子的疼愛盡在不言中。