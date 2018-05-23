〈台北都會〉逆境向上樂助人 內湖國中謝杏梅獲優良學生獎

2018-05-23

成績維持班上第一 資優生樂助同學

〔記者周彥妤／台北報導〕今年十四歲的內湖國中八年級學生謝杏梅，自小父母接連生重病，龐大的醫療開銷，對生病仍從事勞力工作的父母，無非是雪上加霜，家中經濟始終吃緊。她早熟懂事，除分擔家務，功課也不用人操心，從未補習，成績維持班上第一，也是學科比賽常勝軍，還是通過北市鑑定的資優生，卻不見一絲傲氣，謝杏梅特別樂於幫助其他同學，近日獲頒北市品行優良努力向學學生獎，她說，希望有一天可以幫助家人卸下生活重擔，帶未曾搭過飛機的媽媽出國旅遊。

希望長大趕緊工作 幫助家人卸重擔

謝杏梅表示，從她有記憶以來，父親就罹患大腸癌，母親也有脂肪瘤，父母除身體不佳外，學歷也不高，媽媽僅國小畢業；爸爸目前在環保局擔任清潔隊臨時工，工作並不穩定，媽媽則是游泳池的清潔人員，兩人都沒辦法賺很多錢，還得負擔可觀的醫療費用。

謝杏梅在艱難環境中，除了協助家務，分擔父母辛勞外，仍力爭上游，她從未補過習，在班上成績幾乎都是第一名，校排名在前十名，也是作文、成語競賽的常勝軍，更曾在台北市數學奧林匹亞個人比賽拿下銅牌，並且是通過北市鑑定的資優生。

謝杏梅的老師也提到，她除了成績優異外，如有同學請教課業問題，總是不厭其煩，耐心回答，有次為了回答同學問題，留校到晚上六、七點；此外，有次老師重新安排座位，她主動要求坐在幾個經常向她請教課業的同學附近，擔心若離太遠，沒辦法幫同學忙。謝杏梅說，同學有心學，就很樂意幫忙，自己也能加深印象。

想帶未曾搭過飛機的媽媽出國旅遊

至於未來志向，她說，想過要當老師或律師，因為老師是有成就感的職業；而想當律師的動機，是學校公民課曾提到，有人因本身有法律背景，遇到生活小事，即使法律問題不大，也能自行處理，不假他人之手，若是一般人遇到，可能摸摸鼻子就算了。此外，社會還是充滿不公平的事，需要有人解決，也覺得自己邏輯清楚，應該也是不錯的選擇。

談到家人，謝杏梅先是陷入一陣思考，隨後提到，父母都從事勞力工作，生活很辛苦，希望自己成績好，對家人能有幫助，至少長大後趕緊工作，讓家人卸下生活重擔，也想帶未曾搭過飛機的媽媽出國旅遊。