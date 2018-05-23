〈台北都會〉朱立倫酸言 蘇貞昌：不好的示範

2018-05-23

〔記者陳心瑜、賴筱桐／新北報導〕代表民進黨參選新北市長的蘇貞昌，昨天晚上在泰山區、新莊區，一連舉辦兩場市政說明會。蘇貞昌表示，朱立倫和侯友宜遇到事情只會切割，一下怪中央、一下怪桃園市政府，但他認為，只要跟新北市民有關的事，都是新北市長的事情、都會幫忙爭取。

蘇貞昌致詞時，以招牌的「我是蘇貞昌」開場，並和台下民眾一同比出「衝衝衝」手勢。

蘇貞昌近來屢批評新北市府每年一千七百億元預算，卻做不出好政績，遭朱立倫昨天調侃「老縣長年紀大了，有些可能記得不太清楚」；蘇貞昌說，一個後任的市長，用不禮貌的話批評前任，「是不好的示範」，直言如果覺得升格不好，那何必升格。

蘇貞昌也細數自己當台北縣長任內的政績，雖然每年只有七百億預算，蓋了鶯歌陶博館、八里十三行博物館、淡水漁人碼頭、八里左岸，以及貢寮海洋音樂祭、平溪天燈、烏來櫻花季和鶯歌陶瓷嘉年華，帶動商機，也蓋了廿四間學校，遠比朱市府八年更有效率。

新北市政府發言人張其強說明，包含二十九鄉鎮市在內的台北縣政府，歲出預算是一四四七億元，升格新北市後，歲出預算一五五○億元，雖然支出增加一百億元，但扣除國立高中職等原屬中央業務，改由新北市承接，每年須增列預算五十三億元，以及償還勞健保和公教優惠存款債務每年約九十億元，市府實際歲出和台北縣時代相較，減少約三十億元。