〈台北都會〉5月空氣品質 新北全國最差

2018-05-23

〔記者陳文嬋、翁聿煌／綜合報導〕高雄市五月夏季吹南風，工廠、電廠照樣營運，汽機車也是滿街跑，天氣晴朗空氣品質好，僅次於花蓮、台東，躍升為本島第三名，更是六都第一名，反觀雙北淪為後段班，新北市空品全國最差。

環局：全年平均值 僅次花東

新北市環保局發言人、簡任技正孫忠偉說， 每年二至四月台灣北部地區受氣候、地形條件影響，較易發生空氣品質不良情形，但五月之後到隔年元月，北部地區較佳，若從全年平均值來看，新北地區的空氣品質僅次於花東地區。

根據環保署空品監測網資料，高雄測站今年自四月起，呈現空氣品質良好，優於北部測站黃色普通空氣，引發網友PTT熱烈討論。

以全國PM2.5濃度比較為例，高市自四月起進入前段班，排名全國第七名，五月提升為第四名，僅次於花蓮、台東及外島澎湖，在本島排名第三名，更是六都第一名，新北市最差吊車尾，台北市則是倒數第五名。

孫忠偉說，新北市若空氣品質達紅色警戒（AQI〉150）時，即依「新北市空氣品質惡化防制措施計畫」開設防制指揮中心，採取應變防護、防制措施，守護市民健康。

從空氣污染的角度來看，台灣的空污來源主要以本土來源為主，空氣是流動的，空氣污染也受季風、海陸風、地形及熱島效應所影響，所以在台灣任一地點所排放的空氣污染物，都可能會影響到全國的空氣品質，各縣市對於污染量應共同減量。