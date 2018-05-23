〈台北都會〉號誌基座下地 新北將增設10餘處

2018-05-23

〔記者何玉華／新北報導〕曾有行人跌倒撞上路邊號誌桿基座受傷，新北市號誌桿與路燈基座螺栓套上螺帽，近期在三重區中正南路首度試辦號誌桿基座下地，未來新設或汰換的號誌桿基座將下地，道路施工時也會將路燈基座下地。

基座螺栓傷人 去年底全面改善

過去曾發生民眾遭號誌桿基座螺栓插入受傷的情形，為避免類似情形發生，交通局、養護工程處全面檢視號誌桿及路燈基座的螺栓，全面加裝螺帽；養工處處長祝惠美說，螺帽的改善列為區政重要事項，去年底已全面完工。

交通管制工程科長陳建成說，為完全排除基座螺栓的風險，交通局近期制定新桿件及新下地工法，將號誌桿基座完全埋入地下，除增加人行道行走空間，更提升民眾行走安全，後續配合新設的號誌化路口及汰換老舊號誌桿等工程，將持續辦理號誌桿基座下地。

已規劃施作 七、八月後陸續完工

另外，針對原本沒有號誌的地點增設號誌桿，已經評估出十餘處路口，包括深坑北深路三段、汐止鄉長路一段、三峽國際一街與國學街口、淡水沙崙路、新店寶高路與老泉街口、新莊中平路、林口仁愛一路、林口工六路、泰山泰林路二段以及新莊福壽街等，目前都已經在規劃施作，預計在七、八月後陸續完工。

祝惠美說，燈桿基座也評估下地，但考量下地後，水氣容易滲入電線，易造成故障且維修不易，初步擇定在淡水淡金路、濱海路一段及二段試辦，其中，在淡金路與濱海路口的號誌桿，也會把基座下地；後續評估故障及維修的情況，逐步推動到各區。