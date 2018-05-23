〈台北都會〉三度流標 中正橋改建追加3.69億預算

2018-05-23

〔記者鍾泓良、賴筱桐／綜合報導〕台北市長柯文哲曾自豪工程不追加預算，如今又一案破功。連接台北市中正區和新北市永和區的中正橋，柯市府評估橋樑老舊，有安全疑慮須改建，但歷經三年多，三度招標流標，原訂去年底動工改建至今半年跳票仍未動。北市府昨召開市政會議，決定追加三億六九二○萬元，要花廿四億六九二○萬元去發包；另外也規劃比照至今未復工的台北表演藝術中心採減項發包，試圖讓中正橋加速招標。

柯自豪工程不追加預算又破功

中正橋前身為「川端橋」，經拓寬增建，最早的橋體至今有八十年歷史，因橋樑耐震係數、防洪高度不符合現行法規標準，北市府原擬拆除，但經北市文化資產審議會認定為歷史建築，決定採取「新舊共存」方式改建。

然而中正橋改建工程發包不順，去年底至今流標過三次。新工處長林志峯說，中正橋發包不順是因為國際鋼價上漲、交通維護計畫分工，以及工程難度高。

因此市府昨日於市政會議決定追加預算，總工程費從廿一億元，追加三．六九億元，達廿四．六九億元，其中由北市府負擔十五．八三億元，新北市府負擔八．八六億元。

新北市政府新建工程處企劃科長魏竹威表示，目前雙北市的作業單位已就經費增加的合理性及分攤原則協調，並達成初步共識，預估新北市分攤經費比原先增加約三．一億元，後續再簽呈市長朱立倫同意。

另外為了讓中正橋改建工程能加速發包，採用減項發包模式，先用現有預算施作部分工項，等補足預算再完成剩餘工程。林志峯表示，市府會先用現有預算發包重慶南路高架橋拆除、新橋工程，舊橋的附掛拆除及抬升將會等到追加預算後再發包。

他進一步解釋，減項發包跟追加預算都須經議會同意，因此盼議會這個會期先同意減項發包，半年期間可先發包，明年農曆年再拆橋，而下會期再同意追加預算，完成剩餘部分。