〈台北都會〉中正橋追加預算招標 新北擬增3.1億

2018-05-23

〔記者鍾泓良、賴筱桐／綜合報導〕連接台北市中正區和新北市永和區的中正橋，因橋樑老舊，有安全疑慮須改建，歷經三年多，三度招標流標，原訂去年底動工改建，但至今跳票半年仍未動工。北市府昨召開市政會議，決定追加三億六千九百二十萬元，讓中正橋加速招標。

新北：希望不超過原分攤比例

新北市政府新建工程處企劃科長魏竹威表示，新北市府希望以不超過原分攤比率三十六．四％為原則進行協商，目前雙北市的作業單位已就經費增加的合理性及分攤原則協調，並達成初步共識，預估追加預算後總工程費達二十四．六九億元，新北市分攤經費將比原先增加約三．一億元，後續再簽呈市長朱立倫同意。

中正橋前身為「川端橋」，最早的橋體至今有八十年歷史，因橋樑耐震係數、防洪高度不符合現行法規標準，北市府原擬拆除，經北市文化資產審議會認定為歷史建築，決定採取「新舊共存」方式改建。

然而中正橋改建工程發包不順，去年底至今流標過三次。台北市政府新工處長林志峯說，中正橋發包不順是因為國際鋼價上漲、交通維護計畫分工，以及工程難度高。

北市府昨追加3.69億 減項發包

台北市政府昨於市政會議決定追加預算，總工程費從二十一億元，追加三．六九億元，達二十四．六九億元；另外為了讓工程能加速發包，採用減項發包模式。

林志峯表示，北市府會先用現有預算發包重慶南路高架橋拆除、新橋工程，舊橋的附掛拆除及抬升將會等到追加預算後再發包。但減項發包跟追加預算須經議會同意。