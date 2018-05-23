〈台北都會〉新北基隆耐震係數不足教室 明年底前全改善

2018-05-23

賴清德：3年300億 改善全台校舍

〔記者林欣漢、陳心瑜／綜合報導〕行政院長賴清德昨天上午在基隆深美國小參加「基隆市災害防救演習」時表示，未來三年預計投入約三百億元經費，改善全台防震係數不足的校舍，新北市和基隆市評估有危險的校舍，都已經停用或低度使用，該拆的、該補強的在二○一九年底前全數改善，符合耐震安全係數。

賴清德表示，台灣每一年都會遇到好幾次颱風挑戰，三不五時也會面臨地震威脅。中央從二○一○年開始整合地方資源，授權地方政府針對歷史災害經驗及災害潛勢地點，擬定災害情境進行演練。

賴清德強調，行政院非常重視即時的防災，現在一有地震發生，大家手機馬上會接到訊息；教育部預計花三年時間，編列一百八十億經費，加上地方政府的經費，將有三百億元改善全台校舍重建問題。

有危險之虞 基市停用、將拆或重建

基隆市教育處長陳素芬表示，基隆市從二○一七年至今爭取三．五億元補助款，改善校舍耐震力不足的問題。經過清查評估，基隆市耐震係數低於一的校舍共有二十校、二十九棟，其中耐震係數低於○．五有危險之虞的都已停用、規劃拆除或重建，中正國中活動中心、中山高中大德分校、中和國小南棟大樓今年將拆除重建；此外，碇內國小成長樓、銘傳國中尚志樓、正濱國中正氣樓在明年拆除整地。

至於耐震不足、沒有立即危險的校舍，教育部國民及學前教育署核定基隆市校舍建物補強工程共計二十七棟，核定經費一億一千四百餘萬元，預計二○一九年完成補強，明年基隆市所有校舍都在耐震安全範圍。

新北：已拆完31棟 12棟進行報拆中

新北市政府教育局工程及環境教育科長劉美蘭表示，耐震係數小於○．五必須拆除的校舍共四十三棟，目前都已停止使用或低度使用，已不當作學童教室。目前已經拆完三十一棟，有十二棟仍在進行報拆程序，預計二○一九年底前全數拆除。

新北市今年已補助一百八十棟校舍進行補強工程，正辦理發包作業及施工中，並規劃明年補助一一九棟校舍進行補強工程，預計配合教育部政策，在二○一九年底前完成校舍補強作業。