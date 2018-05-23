〈北部〉弟賣麵養自閉兒 鄭愁予來嚐說想念

2018-05-23

〔記者王錦義／花蓮報導〕建國中學退休教師鄭文正，為自閉症的兒子尋覓良好的學習成長環境而移居花蓮，在吉安鄉開一家麵館，一碗碗湯底鮮美、用料實在的牛肉麵端上桌，未加洋蔥卻是滿滿感動，老闆的哥哥就是知名詩人鄭愁予。昨中午鄭愁予特別遠從台中到花蓮，品嚐弟弟做的牛肉麵，他說，「說站台太商業了，就只是來吃個麵，分享彼此的想念」。

3年多前為照顧兒子 遷居花蓮吉安

「從兒子的表情看出他喜歡這裡！」鄭文正說，卅七歲的兒子有自閉症，從小就讀啟智班、特殊學校，畢業後進到教養院接受照顧，但長期下來情緒越來越不穩定。經專家檢查發現，兒子可用注音在電腦中打出自己的想法，讓他發現兒子內心另一個世界，因此決定為兒子找到一個更好的環境。

因為接觸花蓮黎明向陽園，給他們嶄新的希望，三年多前搬來花蓮，兒子可就近到向陽園學習。鄭文正說，照顧自閉兒可說是一個無底洞，他憑著兒時對祖母手藝的印象，今年一月開了間麵館，希望能有穩定收入，沒想到二月六日發生地震，生財器具受損嚴重。後來從網路社群聯繫到當年的學生們，有餐飲經驗者前來幫忙，讓麵館得以再度營業。

化學教師退休開麵店 拒食品添加物

鄭文正說，他是學化學的，深知食品添加物對身體造成的負擔，每碗麵就像是煮給自己的兒子吃，把顧客當作自己的孩子，大哥鄭愁予和花蓮也有緣分，東華大學曾聘大哥為榮譽教授，大哥還未嚐過他煮的牛肉麵，昨天特別邀請來花蓮品嚐，也邀約幾位好友到店裡試吃，歡迎大家給予改進意見。

昨天有十多名讀者帶著詩集來給鄭愁予簽名，他說，專門為了來吃牛肉麵而寫詩太商業行為了，弟弟很用心的做了這碗牛肉麵，從湯底就熬了很久，精神上有個寄託，好像這個家族因為這碗麵，在「我們休閒的時候、在飯桌上的時候、在想念彼此的時候，就一塊吃個麵吧！」如此簡單而已。