〈北部〉老人自主生活 竹市打造居家「無礙」

2018-05-23

〔記者王駿杰／竹市報導〕八十多歲陳姓老婦去年底因腦幹中風導致癱瘓需長期臥床，經竹市府衛生局長照科照顧管理專員到宅評估，發現家人雖頻繁為陳婦翻身，仍無法阻止嚴重的壓瘡，因此建議陳婦應使用翻身類及壓瘡預防類輔具，在輔具人員協助下找到一款合適的氣墊床，成功改善陳婦的壓瘡。

另名七十五歲的李姓老翁平時喜歡種花，去年底不慎在家跌倒，導致腿部骨折。家人依照顧管理專員建議，在陳翁於家中的行走動線加裝扶手及增加地板防滑等設施。

衛生局代理局長楊清媚指出，據統計，竹市六十五歲以上長者占人口比例十一．三七％，為維護長者生活品質，市府推出輔具與無障礙環境改善服務，讓有需要的民眾提出申請，經衛生局長照科照顧管理專員照宅，評估長者身體狀況與失能程度，轉介輔具中心後由再建議家屬合適的輔具。

楊清媚說，輔具服務及居家無障礙環境改善服務自二○一一年執行至今，服務已逾一千一百人次，今年該服務新制上路，凡實際居住竹市五十歲以上失能身心障礙者及六十五歲以上失能老人，若有需要輔具服務及無障礙環境改善服務，均可向衛生局申請。

市長林智堅指出，市府提供輔具及無障礙環境改善服務，協助長者及家人找到合適的輔具，改善居家環境，希望長者在生活的各個面相能夠更方便，生活更有品質。