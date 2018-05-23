〈北部〉頭份四月八 席開百桌千人開動

2018-05-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕傳承近百年的客家文化民俗節慶「頭份四月八」，繼花燈踩街後，昨晚在頭份市公所前廣場席開百桌「四炆四炒」客家料理，重現早年頭份客庄於四月八期間，熱情宴客的辦桌場面；市長徐定禎表示，四月八宴客是頭份人共同回憶，盼藉此活動鼓勵更多鄉親未來也能自主辦桌，讓這項溫馨習俗永遠流傳。

市長盼四月八宴客習俗永流傳

農曆四月八日是頭份市民每年引頸期盼的年度慶典，緣起早年農業社會，頭份永貞宮媽祖出巡遶境，各方陣頭、香燈腳匯集頭份，再加上地方仕紳的花燈對抗賽，更讓市區街頭熱鬧非凡，家戶一連數天端出客家菜餚，宴請來自各地的遊客及歸鄉遊子，也成為老頭份人的珍貴回憶。

近千人品嘗四炆四炒客家料理

「頭份四月八‧靚燈好客節」辦桌昨晚登場，近千人湧入頭份市公所前廣場，品嚐在地總鋪師烹煮的客家炆爌肉 、炆筍乾、炆蘿蔔排骨湯、炆豬肚鹹菜、炒薑絲大腸、炒鹹酸甜（炒鳳梨木耳）、炒芹菜豆皮及客家小炒等「四炆四炒」，公所還加碼推出客家炒米粉、頭份大粄圓、白斬雞、紅糟鴨等四道菜，百桌宴座無虛席。

市公所今年也別出心裁，將舞台設計成傳統客家伙房，伙房堂號還可隨認桌民眾的姓氏懸掛，有如回到早年三合院的辦桌，充滿濃濃的客家懷舊風味。

客家佳餚於昨晚在苗栗縣長徐耀昌、頭份市長徐定禎、客委會副主委范佐銘、竹南鎮長康世明、頭份市民代表主席温俊勇、縣議長游忠鈿的妻子張淑芬等人一齊敲鑼後，陸續上桌，千人齊動碗筷，場面壯觀。

參與的黃姓市民，他的農曆生日正好也是四月八日，家人除訂桌團圓慶生，還在現場切蛋糕，眾人齊唱生日快樂歌，場面溫馨。