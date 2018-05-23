〈北部〉《桃園》埔頂公園陀螺不夠派頭 換銅雕上場

2018-05-23

〔記者李容萍／大溪報導〕埔頂公園現有陀螺裝置藝術入口意象，工務局考量陀螺造型稍小且不夠派頭，將換裝；市長鄭文燦邀請在地藝術家吳榮賜專為埔頂公園創作的「晶」、「風調風順」兩件大型公共藝術，將於十一月初裝設完成。

原入口意象 6年前燈會作品

埔頂公園現有的陀螺裝置藝術入口意象，是前大溪鎮公所六年前參加桃園燈會的參展作品，工務局考量陀螺造型稍小，且是鐵製品、每年需油漆保養，加上埔頂公園是大溪唯一的防災公園和防空避難所，應有更明顯的入口地標，藉由改善工程進行，陀螺將移至他處，另設兩座大型公共藝術品。

整體景觀改善 11月初完工

市府工務局四日起，以三千萬元經費進行埔頂公園環境景觀改善工程，將公園部分圍牆拆除，方便居民能自在遊走公園並設置環園慢跑步道，興建天幕籃球場讓民眾可隨時前往運動；而園內老舊設施如座椅、告示牌也將整合，同時種植櫻花、流蘇、黃花風鈴木、穗花棋盤腳等，讓公園四季呈現不同風貌，預計十一月初完工。

其中，取名「晶」的銅雕作品，高六米，是從甲骨文轉化出的文字藝術，原意是指星星閃閃發亮，象徵桃園正發光發熱地迅速發展；而陀螺為大溪地區代表物，「晶」的造型恰為陀螺狀，與地方特色相符。

而高有十米的「風調雨順」，採用傳統神像造型中的「四大天王」面目呈現，南方「增長天王」手握寶劍，寓意「風」；東方「持國天王」手握琵琶，寓意「調」；北方「多聞天王」手持寶傘（或作寶幡），寓意「雨」；西方「廣目天王」手中纏繞一龍，寓意「順」，期為桃園祈求風調雨順、全市均安。