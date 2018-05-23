〈北部〉《桃園》水上高樁獅王爭霸賽 龍潭復辦

2018-05-23

〔記者陳昀／桃園報導〕「客庄十二大節慶」之一的「乙未客家戰役文化季」即將登場，今年連結兩大在地節慶，包含六月九日、十日的「平鎮戰祭」，以及六月十六至十八日的「龍潭歸鄉文化節」。市府秘書長李憲明昨在宣傳記者會中預告，去年停辦的水上高樁獅王爭霸賽，今年會應民眾期待，恢復舉辦。

改採競賽 較有看頭

市府客家事務局局長蔣絜安表示，水上高樁獅王是二○○九年升格前的龍潭鄉公所全國首創，雖逐年轉型為表演賽，因活動不夠盛大而於去年停辦，但很多居民希望恢復這項客家傳統；市府今年將再舉辦，且回復為有獎金的競賽型態，相信有了競爭，會更精采。

李憲明指出，「龍潭歸鄉文化節」包含市長盃龍舟賽、哈客水浪漫音樂會、歷史文化巡禮、水上高樁獅王爭霸賽暨客家獅表演等活動；「平鎮戰祭」融入神巡平鎮的傳統活動，有安平鎮之役特展、保鄉衛土障礙賽、乙未互動論壇、平鎮客庄小旅行、祈福補給車踩街等系列活動。

蔣絜安說，一八九五年（乙未年）台灣發生抗日戰爭，桃園地區的安平鎮之役格外重要，平鎮戰祭今年除舉辦安平鎮之役特展，也搭配ＶＲ遊戲區、桌遊區，讓民眾了解先民英勇抵抗日本人的事蹟；而在龍潭大池舉行的龍舟賽，也是從日治時代就有的傳統民俗，超過百年歷史。

龍舟賽總獎金90萬

蔣絜安表示，今年市長盃龍舟賽總獎金達九十萬元，而恢復舉辦的「水上高樁獅王爭霸賽」也開放全台各地獅隊一同競技，角逐總獎金四十萬元，報名尚未截止，期待民眾持續報名。

行政院客家委員會副主委范佐銘表示，「乙未客家戰役文化季」能了解客家人保衛家鄉的歷史戰役及意義，桃園也將設立「一八九五乙未戰役紀念公園」，讓所有人了解這段歷史。

另，針對龍潭大池水質被質疑不佳，蔣絜安說，龍潭大池近年水質並無明顯惡化，市府仍進行各項淨化工程，明年水質就會有大幅改善，今年的活動也不會受影響。