〈北部〉明年綠博不回武荖坑 陳金德：續留生態綠舟

2018-05-23

武荖坑封閉11年溪流 7月重新開放

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會原本傳出明年重返武荖坑風景區舉辦，代理縣長陳金德昨天裁示，考量交通因素，確定續留冬山河生態綠舟，武荖坑則力推水域活動，他責成縣府工務處、工旅處，在六月底完成武荖坑水域環境整理，園內封閉十一年的溪流，將自七月一日重新開放。

武荖坑為國內知名露營區，過去是綠博舉辦場域，面積四百公頃，目前開發區域五十九‧六公頃，河道行水區占八公頃，綠博去年移師生態綠舟後，地方憂心影響武荖坑周邊觀光產業，縣府設法活化園區降低衝擊。

今年綠博閉幕後，一度傳出因「生態綠舟」展區零散，活動難有突破，縣府有意回歸武荖坑舉辦，陳金德昨在縣務會議上拍板綠博續留生態綠舟，武荖坑園區的溪流，七月一日起開放遊客從事水域遊憩。

考量交通方便 綠博仍在冬山舉行

陳金德說，武荖坑溪水清澈，一開始就設定戲水、露營為主，後來因舉辦綠博留下很多設施，沒有好好維管，尤其戲水區長期封閉，他看了很傷心，決定好好處理。

陳金德說，六月底除了整理水域，清除不必要設施，也將恢復武荖坑露營、戲水及體驗生態的功能，他希望縣內國中小學，每年安排固定時間到武荖坑露營，促使園區活化，帶動當地觀光發展。

談到綠博，陳金德指出，今年活動負評不多，搭火車免費入園新措施，引起不錯回響，考量生態綠舟交通方便及冬山鄉觀光發展，明年繼續在此辦理，但活動內容必須檢討，把賣店跟展區分開，凸顯訴求主題，才能吸引更多人入園。