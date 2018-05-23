〈北部〉亂丟菸蒂罰錯人 法官要苗栗環局查明

2018-05-23

男子喊冤訴願 環局駁回

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣黃姓男子被苗栗縣環保局認定騎機車亂丟菸蒂，被罰一千二百元；黃男喊冤，機車借同事，但對方名字忘了，他向環保局提訴願被駁回，改走行政訴訟自救，苗栗地院法官查出，亂丟菸蒂者確實非黃男，撤銷罰單，並且認為環保局不應未查明就駁回黃男訴願，要求環保局改正。

提行政訴訟 法官還清白

環保局表示，依環保署解釋函說明，有關接獲民眾檢舉對於行駛中車輛駕駛人隨意丟棄菸蒂之行為，依行政程序法相關規定，於斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則，倘判斷違規車輛所有人係污染行為人，則得以車輛所有人為處分對象。

環局：人力不足 難追根究柢

環保局說，每月平均得處理約一百件此類亂丟菸蒂的民眾檢舉案，以業務單位有限人力，難以追根究柢；對此類檢舉，業務單位只能對照行為人與車輛所有人的性別、年齡，做為判斷。此案行為人為男性、車主也是男性，依常理推斷車輛所有人是行為人，並無不妥。

環保局又指出，黃男的訴願理由為，當天機車借同事，但對方名字忘了，未指出騎士是何人？如同是推託之詞，所以駁回訴願。

但法官查出行為人是另一名薛姓男子，判處原處分撤銷，還黃男清白。

法官指出，按行政程序法，行政機關對作成處分違規事實的存在負有舉證責任，受處分人並無證明自己無違規事實存在的責任，因此不能以其未提出對自己有利的資料，即推定其違規事實存在；縣府不查即駁回黃男訴願，實屬違法不當。