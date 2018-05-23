〈北部〉竹市香山賞蟹步道 6月底啟用

2018-05-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕延宕一年多的新竹市香山濕地賞蟹步道終於要在六月底開放了！市府產發處表示，香山濕地園區內的賞蟹步道先前因廠商完工後落跑，導致無法開放，但市府已重新招標並配合教育園區濕地中心內部裝修工程，預定六月卅日啟用，為維護安全與濕地環境，未來採預約制，同時段容留量不超過三百人，以及漲潮前後兩小時封閉。

廠商落跑重招標 延宕一年

市府產發處生態保育科表示，賞蟹步道去年三月就完工，但遇到廠商完工後因財務問題落跑，市府歷經重新招標及保固廠商的協助，進行教育園區濕地中心內部裝修及附近落日大道賞夕陽等工程，目前施工進度已完成八成，預定六月卅日開放，未來將提供市民賞蟹觀潮賞落日的大平台及濕地生態教育園區。

全長250米 提供賞蟹觀落日

市府產發處表示，長兩百五十公尺的賞蟹步道和教育園區濕地中心將成為最好的自然教育場域，未來濕地中心會提供NGO團體使用，也會展示濕地內的重要蟹種，透過圖片的解說，民眾可了解賞蟹步道的生態復育，同時也會有志工協助導覽，讓孩子能親近大自然。

產發處說，沿著賞蟹步道可欣賞湖邊招潮蟹、德氏仿厚蟹和萬歲大眼蟹、清白招潮蟹等十多種螃蟹，每逢退潮可見「萬蟹奔騰」的景象很壯觀，很多蟹種都已回流復育，將成為重要的觀蟹生態場域。

產發處表示，賞蟹步道設計的弧度和彎道是根據螃蟹出沒地點與時間，步道距離濕地還有一公尺高，民眾站在步道上能就近欣賞豐富多樣的螃蟹物種，還能觀察可愛的彈塗魚與美麗夕陽，步道上的水泥塊是採預鑄水泥，減少對生態的影響。

維護安全 賞蟹人數將採預約

產發處強調，未來賞蟹步道開放後，每天漲潮前後兩小時將封閉步道，避免因漲潮而影響觀蟹，也維護民眾觀蟹的安全，另教育園區濕地中心也會委外招標，會有簡單的輕食及販售區和導覽教室，未來採預約制，同時段容留量不超過三百人，以及漲潮前後兩小時封閉。