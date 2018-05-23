〈北部〉《桃園》工法用錯？ 楊梅排水工程擋土牆龜裂

2018-05-23

住戶庭院 裂縫長達1公尺

〔記者許倬勛／楊梅報導〕搶修反釀禍！楊梅區公所十五日在陽光山林社區施作排水道工程時，疑因未注意到水道鄰近邊坡，挖掘過深導致邊坡滑動水泥擋土牆龜裂，工程上方的住戶庭院也被波及，赫見一道寬逾十五公分、長達一公尺多的裂縫，氣得屋主向多名市議員陳情。楊梅區公所表示，已緊急停工並灌漿穩定邊坡，後續的責任仍待釐清，該負的責任一定會承擔到底。

屋主向市議員陳情，指稱住家連九二一大地震都挺過來了，沒想到區公所的小施工卻造成如此大的損害，實在讓人難以接受，更憂心房屋恐因災害加劇而坍塌。

市議員黃敬平昨在市政總質詢就此質疑，楊梅區公所外包廠商在坡地開挖、施作時，顯然錯估形勢，因為平面道路側溝工程可採一次開挖完整段，再以水泥灌漿，但在山坡地用同樣的工法可能就不太適宜，應該要分段施作，廠商有便宜行事之嫌。

楊梅區公所指出，陽光山林社區坐落於山坡地，過去屬於封閉型社區，疑因建商欠缺養護，排水系統年久失修，加上道路有破損，依照市府去年制定「桃園市各型式社區內道路及相關附屬設施申請維護修繕原則」，經社區管委會透過金溪里里長彭慧蓮申請，區公所因此進行協助改善，針對公共區域施工。

暫以打鋼軌樁、放地錨修復

楊梅區公所表示，施工過程是否有造成鄰損問題得由相關單位鑑定，釐清是施工造成、或邊坡結構早已毀損的因素，對於現場狀況，初步決定採打鋼軌樁和放置地錨方式修復，目前仍在做最後評估，下週二將召開協調會確認。