〈北部〉《桃園》公幼2091童 8月起午餐免費

2018-05-23

費用由2項回饋金支付

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨天宣布，桃園國際機場航空噪音防制區、大潭電廠回饋區內的公立幼兒園及國小附設幼兒園，從今年八月起營養午餐全面免費，全市受惠學童新增二○九一人。

市議員邱佳亮昨天在市政總質詢指出，新屋位處偏鄉，年輕人外移嚴重，為了減輕年輕夫妻負擔，先前市府推動國中小免費營養午餐，但國小附設幼兒園卻仍由家長付費，市府若將其納入，經費不會增加太多，補助就可向下延伸。

鄭文燦對此立刻答允，他表示，新屋區國中小學免費營養午餐運用的是台電大潭電廠回饋金，議員提醒的缺口確實應該補足，因此決定將大潭電廠回饋區、桃園國際機場航空噪音防制區內所有公立幼兒園、附設幼兒園全都納入，一併提供免費營養午餐，今年八月開始實施。

2項回饋金額達6億元

市府經濟發展局、環境保護局指出，大潭電廠回饋區為觀音、新屋區，由台電依發電比例提供回饋金，今年的金額為二億零一百萬元，每年落差不大；桃園國際機場航空噪音防制區涵蓋大園、觀音全區，還有蘆竹、中壢、新屋區的部分區域，桃園機場會依照飛機起降頻率提撥回饋金，去年為三億六千萬元，今年更達四億元。

市府教育局估算，今年八月起受惠學生人數會從一萬六五八六人，增加為一萬八六七七人，需新增一五○六萬餘元經費，預算將成長為每年一億四九○九萬元。

經發局、環保局表示，相關回饋金每年均按比例與受影響級數，撥款到各區公所，再由區公所提出能夠促進地方福祉的請款計畫給市府審核，除了免費營養午餐，其餘多用於獎學金、工程修繕等，環保局去年也提撥五百萬元在大園區推出「參與式預算」，讓居民自己提案。

邱佳亮另要求提供新屋居民用電補助，鄭文燦對此表示，大潭電廠將再增加四座機組，回饋金也會增加，待核定後會由市府研議，並與台電公司協調。