〈中部〉文心路路平 市長：8月全線完工

2018-05-23

〔記者張菁雅／台中報導〕文心路過去道路品質差，被戲稱「地無三里平」，市府去年底推動路平工程，第一段工程公益路至大墩七街已於四月卅日完工。市長林佳龍前晚在個人臉書分享文心路路平工程影片，也宣布預計今年八月就能全線完工。

林佳龍臉書預告 網友肯定

林佳龍在個人臉書分享文心路路平工程影片，影片中可見經路平專案施作後的首段道路，擁有平順的路面與人行道。不少網友留言表示，「我們在文心崇德線，真的變平了，雖然施工期間會造成不方便，但是完成後看了心情真的超級好」，也有網友肯定「一定要杜絕重複挖補，讓道路平整維持長長久久」。

林佳龍在臉書表示，文心路路平專案先前因配合捷運工程，讓民眾久等了，目前市府持續施作路平，預計八月就能全線重鋪完畢。

配合捷運 路平採分段施工

建設局解釋，由於捷運綠線工程持續進行中，大型車輛不斷進出，導致文心路無法一次全面施作路平。為縮短等待期，市府配合捷運工程以分段方式進行，其中第一段公益路至大墩七街已於四月卅日完工，目前文心路沿線其他路段人行道拓寬工程陸續進行，人行道完成拓寬，接著路面就會重鋪柏油。

路平完工後 將禁挖3年

建設局也說，文心路沿線人行道拓寬及路平工程經費七億五千六百萬元，包括拓寬十九公里人行道，以及松竹路、北屯路、文心路、文心南路與建國路共十六．一公里路平工程。文心路路平完工後，將禁挖三年。

除了文心路在施工，有民眾反映其他道路也頻頻開挖。對此，建設局表示，東區旱溪街正進行自來水管線汰換，施工範圍涵蓋旱溪西路一段（自由路四段至旱溪街）、旱溪街（旱溪西路一段至東光路）、旱溪一街（東光園路至旱溪五街）、旱溪二街（東光園路至旱溪五街）及旱溪三街（東光園路至旱溪西路），長約四公里，將在五月底完成。

另外，水利局指出，目前全市主要道路的污水工程正加速進行，目標今年底接管戶數從目前的十六萬戶提高到十七萬戶，包括北屯區文心路（中清路至華美西街）、松竹路（松竹路二段四○七巷至松安街）、太平區中山路（旱溪東路至立德街），都將於五月底完工。