〈中部〉環署3招並進 草屯垃圾山有解

2018-05-23

聯絡他縣市獲允協助消化

〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕南投縣垃圾無法外運，草屯鎮堆置垃圾量達一萬六千噸，環保署環境督察總隊副總隊長林左祥昨到草屯了解狀況，允諾協調多一點縣市幫忙「消化」堆積量，並補助打包垃圾經費，改善衛生環境，另要求南投縣環保局儘速提機械處理轉化生質燃料計畫，降低委外焚化處理的依賴度。

草屯鎮垃圾掩埋場堆置垃圾爆量，環保署環境督察總隊副總隊長林左祥等人，昨到現場了解實際狀況，看到眼前的巨大垃圾山，林左祥也感受到南投縣垃圾困境，隨即與環保局副局長林隆儒、草屯鎮長洪國浩，共商對策。

補助壓縮打包覆膜的經費

林左祥說，南投縣垃圾大量堆置的問題，環保署希望協助從短、中、長期三面向來解決。昨日已與多個縣市環保局聯絡，請其協助「消化」南投縣堆置的垃圾量，已有縣市同意幫忙，而各地焚化爐歲修應該在本月底會全部結束，相信月底應該會有更多縣市可協助。

草屯鎮長洪國浩、縣環保局副局長林隆儒則要求中央協助能在三個月內將堆置垃圾去化完畢，林隆儒並拜託環保署能協助幫忙找尋可承接台中市每日少掉的一百公噸的焚燒量，林左祥允諾盡力協助，但也強調，在無法短時間完全清走前，為環境衛生和去除臭味，該署會補助給草屯鎮、竹山鎮進行垃圾壓縮打包覆膜的經費。

要求縣府提生質燃料計畫

林左祥昨則催促南投縣環保局提出機械處理轉化生質燃料（Refuse Derived Fuel, RDF）計畫，以勞務委辦方式，將廢棄物轉化為廢棄物衍生燃料，如此就能降低南投縣委託外縣市焚燒垃圾的依賴度。

民進黨團議員陳翰立、廖志城、廖梓佑、賴燕雪等人，昨也在定期會關切垃圾大量堆置問題，環保局長方信雄答復，草屯和竹山是垃圾堆置最多的兩個地方，竹山約比草屯多二千公噸，而會堆在這兩地，主要是考量當地垃圾堆置場位於郊區，對民眾影響較小，在環保署高層南下會勘垃圾堆置情形後，計畫三個月內清除草屯及竹山各一萬噸垃圾。