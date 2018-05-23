〈中部〉老電子鐘、老電池 上工36年不歇

2018-05-23

〔記者林宜樟／朴子報導〕卅六年的乾電池還能讓老電子鐘顯示時間數字，真的讓人驚呆了！

嘉義縣朴子市「清木屋」屋主黃崇哲整修老屋時，發現蔣緯國贈送給祖母黃吳彩雲的一個電子鐘，竟然還能顯示數字，他上週打開電子鐘背板，看見電力來源是一顆「National」四號電池，標註「Made In Japan」，底部「82-11」，研判代表製造日期或保存期限應為一九八二年十一月，驚呼「電池也太耐用了」。

黃崇哲拿電表測試新購買的乾電池電壓為一．五V，這顆卅六年前的乾電池只剩○．五V，但裝入電子鐘後仍能通電運作，他笑說「不知道是台灣製電子鐘厲害，還是日本製的電池厲害？」將記錄這顆老電池何時會完全沒電。

對此，李姓化學老師表示，一般乾電池使用兩、三年後，其實仍有電力，但不足以啟動大多數的電器，若電壓只有○‧五V，幾乎所有電器都無法啟動，裝入低耗電的電子鐘確實有可能運作，只是一般民眾很少保留乾電池或電子產品幾十年，或大多早已損壞，幾乎沒聽過有卅幾年的乾電池還可使用。

黃崇哲說，祖母曾任國大代表，因此與蔣緯國認識，整理老屋時發現署名蔣緯國於公元一九八三年（民國七十二年）十一月十六日贈送的照片式電子鐘，背面標註「Taiwan」，覺得「台灣的老鐘過卅多年還能用，很難得」。

清木屋原為「清木外科診所」，是黃崇哲祖父、醫師黃清木創立，卅一年前黃清木過世後，妻子黃吳彩雲搬到嘉義市，老屋無人居住，黃崇哲兩年半前開始整修，將藥櫃改造成吧台，病房改成餐飲空間，並保留如診療室、外科手術室等，為嘉義醫療歷史留下紀錄，前年六月完竣開放。