〈中部〉荔枝椿象疫情爆 滅蚊用藥可防治

2018-05-23

〔記者詹士弘／雲林報導〕荔枝椿象疫情嚴重，雲林縣林內鄉因小黑蚊危害，清潔隊近日噴灑環境用藥滅蚊，意外發現對荔枝椿象也有防治效果，藥水噴灑後，荔枝椿象在幾分鐘後就會掉落地面，進而死亡，清潔隊表示，如果民眾發現有荔枝椿象疫情，可協助殺蟲。

林內鄉去年首次在坪頂山區發現荔枝椿象，今年疫情迅速蔓延，今年山下的林北村、林中村的荔枝樹、龍眼都發現有荔枝椿象出沒，斗南、古坑等地也有荔枝椿象危害情況，甚至連民宅旁的龍眼樹都遭危害嚴重。

林中村長沈明達表示，林中村約有五分之一農地種植荔枝、龍眼樹，荔枝椿象不僅危害農作物，且椿象毒液味道不好，被噴到皮膚還會潰爛，讓果農傷透腦筋。

林內噴藥治小黑蚊 意外殺蟲

林內鄉長張維崢指出，正值龍眼開花結果時期，他接獲林中及林北村長反映，指荔枝椿象危害嚴重，同一時間，公所針對鄉內小黑蚊及蟑螂做預防性噴藥消毒防治，清潔隊意外發現，果樹上的荔枝椿象有掉落死亡現象，因而發現小黑蚊環境用藥亦可除荔枝椿象。

張維崢說，荔枝椿象會噴毒液，鄉民這段時間不要接近龍眼、荔枝樹，以免受到危害，如有發現蟲跡，請儘速通報公所，將派員處理。

林內清潔隊長許思婷表示，隊上噴灑的藥劑有兩種環境用藥，分別是「尚蓋好」及「雙勝」，毒性較低，經過混合稀釋後噴灑，確實可殺死荔枝椿象。

林北村長連順祥說，日前清潔隊對染病果樹重點噴灑藥劑，噴藥後荔枝椿象死了一大片，相當驚人。

需7天以上停藥期才能食用

雲林縣府動植物防疫所長廖培志表示，部分環境用藥對防治荔枝椿象確實有效果，如果環境用藥用在可食用的植物上，還是需要七天以上的停藥期，作物才可以食用。