〈中部〉電話亭KTV盛行 議員籲訂管理規範

2018-05-23

〔記者張菁雅／台中報導〕造型像電話亭的「個人KTV」在各大商圈及百貨商場如雨後春筍般出現，有如夾娃娃機的翻版。市議員張耀中、鄭功進表示，「個人KTV」是「寂寞經濟」下的產業，在台中市保守估計至少破百台，而無人商店是未來趨勢，市府有必要訂定一套管理規範，讓新興行業可以生存下去。

議員：須兼顧業者與民眾權益

張耀中指出，在一中、逢甲、東海等商圈都至少有二、三家業者在經營「個人KTV」，這是「寂寞經濟」下的新興產業，由於比大型KTV消費低廉，受到學生、上班族歡迎。市府將該產業比照一般KTV管理，要求業者辦理公共安全申報，若依照「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例」，視聽歌唱業應距離學校二百公尺以上，一中商圈的業者明顯違反規定，以致業者相當恐慌。

鄭功進也說，「個人KTV」在台中市保守估計破百台，因未定著於土地上，應該不受休閒服務業管理自治條例規範，建議市府針對新樣態娛樂機台，全面進行盤點，提出一套兼顧業者與民眾權益的管理辦法，否則容易扼殺甫萌芽的寂寞經濟商機。

市府：業者須符商業登記等規定

經發局說明，電話亭式KTV是屬一般的休閒娛樂服務業，有關土地使用分區、建築、消防、噪音等問題，將由各主管機關依權責管理。另外，電話亭式KTV、夾娃娃機的管理將與自助洗衣店、自助洗車等無人商店一致，業主須符合商業登記或公司法的規定，如未達營業稅起徵點者，則營業人得免辦商業登記。

另外，市府「公安聯合稽查小組聯繫會報」三月中旬即討論如何管理電話亭式KTV，將研議法規適用標準。

是否訂規範 經發局：將持續觀察

經發局長呂曜志表示，由於無人商店是營業方式的一種，也設在商業場所內，公安聯繫會報初步共識其管理回歸各主管機關，未來將持續觀察無人商店發展，必要時，會在「台中市休閒娛樂服務業管理自治條例」中針對其特性，增訂相關條文。