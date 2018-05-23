〈中部〉台中農民職災保費 市府補助一半

2018-05-23

原月付14.4元 補助後每月只要7.2元

〔記者張菁雅／台中報導〕農民職災保險預計今年十一月正式上路，農民月付十四．四元就能擁有職災保障。台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿昨日建議市府補助農民一半保費，每人每月七．二元，不到一顆茶葉蛋的價錢，就能守護農民。農業局昨傍晚則發布新聞稿指出，市府為減輕農民負擔，決定幫農民分擔一半的自付保費，預計嘉惠台中市約十萬位農民。

市府每月支出約72萬 10萬農民受惠

立法院五月十八日三讀通過「農民健康保險條例」部分條文修正案，讓農民職災保險取得法源，由被保險人負擔六十％保費、中央及市府各補助二十％。

謝志忠表示，以每月投保金額一萬二百元計算，依照農民職災保險保費負擔比例，農民每月繳約十四．四元；目前台中市有近十萬農民有農業保險，為提高農民投保職災保險的意願，建議市府補助農民一半保費，即每人每月七．二元，若十萬人投保農民職災保險，市府每月僅增加支出七十二萬元。

謝志忠指出，之前的農民保險，原本農民需負擔三分之二保費，台中市是全台首創，補助農民一半保費，形成中央、市府、農民各負擔三分之一，使得台中農業保險人數加倍成長。

張玉嬿說，卅年前五二○農運的副總指揮是她的阿公張滿台，她現在也仍「做山」（意指種果樹），最清楚農民的職災危險，農民耕作時非常容易跌倒、受傷，若發生意外或災害，沒收入、沒補償，特別以農家子弟的身分要求市府對農民職災保險加碼補助，展現照顧農民的決心。

蔡雅玲與謝志忠、張玉嬿還帶著茶葉蛋到議場，送給副市長張光瑤、農業局長王俊雄，象徵一個月僅需不到一顆蛋錢，就能守護農民。

王俊雄當場表示，農民職災保險屬於自願投保，他個人非常同意比照農業保險精神，增加對農民保費的補助，會立即與市長研議。農業局傍晚則發新聞稿指出，農民職業災害保險的推動，有助於增進農民職業安全及經濟補償，使遭受職業災害農民和家屬能獲得更完整保障；市府為減輕農民負擔，決定加碼補助，幫農民分擔自付保費的一半，即市府補助比例達五十％。