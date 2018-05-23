〈中部〉特教生啦啦隊賽 認真自信贏喝采

2018-05-23

〔記者陳冠備／彰化報導〕不管任何人都有參與體育運動的權利！彰化縣政府為鼓勵身心障礙生多運動，率全國之先，為特殊教育學生開辦「不一樣的啦啦隊」比賽，今年已邁入第五年，並於昨日在北斗國中登場，總共有七百多名特教孩子勇敢「秀自己」，贏得滿堂彩，最後比賽結果由國小A、B組特優為和東、靜修；線西和福興則為國中A、B組特優。

「不一樣的啦啦隊」比賽，共有國小組十六隊、國中組十六隊與機構協會組成參加，參賽者中有乘輪椅、有行動遲緩的慢飛天使、也有智能障礙的喜憨兒，個個神情認真，跟著節奏舞動，雖然動作偶而慢半拍，依然展現自信，另外，縣府也特別邀請今年台灣中南區心智障礙生啦啦隊比賽特優的員林家商啦啦隊示範演出，獲得不少民眾喝采。

教育處長鄧進權表示，不管任何人都有參與體育運動的權利，彰化縣為了實踐運動精神，五年前首開先例，補助學校培訓身心障礙學生啦啦隊，鍛練肢體運動及韻律協調發展，並為身心障礙學生舉辦「不一樣的啦啦隊」賽事，鼓勵身心障礙學生多運動，更要讓特殊孩子們的潛能被看見。

靜修國小帶隊老師表示，過去一年的訓練過程很辛苦，從最基本的走位到演出的舞步，都是經過無數次的修正才到位，不過，學生們靠著堅強的毅力挺出 ，最後才能站上舞台展現自信，並發揮團隊默契呈現美麗的舞姿。