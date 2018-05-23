〈中部〉有橋無路 投市浪漫情人橋停擺

2018-05-23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府斥資近六千萬元，在南投市貓羅溪設置人行景觀橋「浪漫情人橋」，今年初為趕在南投燈會登場時開通，在兩端橋頭引道尚未設置完成，就搶先用竹鷹架放行使用，而在燈會結束、橋頭臨時引道拆除後，該橋卻未再繼續施作，偌大橋身有如巨龍橫在溪上二、三個月，但卻一點動靜也沒有，被縣議員、民眾批評是「有頭無尾」。

「浪漫情人橋」在今年燈會，因潔白蜿蜒造型引起熱烈討論，但人員滿載時出現嚴重晃動也為人詬病。昨南投縣議會民進黨縣議員賴燕雪、羅美玲質詢時表示，汛期將至，該橋安全性如何？此外，橋樑工程停擺已久，究竟何時復工？

包商技師違法遭停業

民眾則反映，情人橋橋身明明都做好了，但兩端卻沒有引道可上橋，難道是要放到明年燈會時再做臨時性的竹鷹架引道嗎？另有民眾說，橋樑除了原本既有的橋墩外，橋墩之間竟又用鋼架支撐，難道是橋樑在燈會時，因人潮過多引發的搖晃問題難解，才會遲遲未拆除。

對此，縣府工務處表示，情人橋通洪設計都有計算過，停工則是包商今年初因內部技師有兼職行為，違反營造業法，被苗栗縣政府開罰停業三個月，包商因此不得再施工。

新廠商可望下月復工

但依據規定，後續工程可由新包商繼續承接施作，自停工以來，縣府均積極檢核新廠商資格，目前行政作業已接近尾聲，若順利可望在下月復工，照目前工程進度八十％推估，預計再二個月的工期就能完成，臨時支撐架也將會移除。

至於民眾關心的橋樑搖晃問題，其原因出在橋樑採Ｓ形彎曲造型，一旦橋上人員過多，容易產生載重偏心而搖晃，之後將再以斜張拉力工程穩定橋身，而兩端引道也將從原始的階梯設計，改成斜坡道，方便單車與輪椅族進出。